Volkswagen: Smeets folgt auf Capito

erschienen am 29.08.2016



Nach dem Wechsel von Jost Capito (57) in die Formel 1 hat Volkswagen den Posten des Motorsport-Direktors neu besetzt. Der Belgier Sven Smeets (44) ĂŒbernimmt ab September die Leitung und verantwortet in dieser Funktion unter anderem das Spitzensport-Engagement der Wolfsburger in der Rallye-Weltmeisterschaft WRC. Das teilte VW am Montag mit.

Smeets ist bereits seit 2012 fĂŒr Volkswagen tĂ€tig. ZunĂ€chst fungierte er als Teammanager in der WRC, in diesem Sommer ĂŒbernahm er dann die Funktion des Sportlichen Leiters. Der SiegerlĂ€nder Capito verlĂ€sst VW nach viereinhalb gemeinsamen Jahren sowie drei Fahrer- und Hersteller-Titeln in der Rallye-WM. Ab dem 1. September nimmt er seine Arbeit als GeschĂ€ftsfĂŒhrer beim Traditions-Rennstall McLaren in der Formel 1 auf.

"Wir sind davon ĂŒberzeugt, dass wir mit Sven Smeets und der gesamten GeschĂ€ftsfĂŒhrung unsere Erfolgsgeschichte in der Rallye-WM fortschreiben und unser Motorsport-Engagement strategisch weiterentwickeln werden", sagte Frank Welsch, Mitglied des Markenvorstands Volkswagen PKW: "Gleichzeitig gilt Jost Capito unser Dank, unter dessen Leitung Volkswagen mit dem Polo in den drei zurĂŒckliegenden Jahren alle Titel in der Rallye-WM gewonnen hat."