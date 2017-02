Von Thomas Prenzel

erschienen am 27.02.2017



Lahti. Viele Möglichkeiten blieben Björn Kircheisen nicht, diesen ersten Moment auszukosten. Aber dass er als Erster dem mit der Deutschlandfahne ins Ziel laufenden Teamkollegen Johannes Rydzek um den Hals fallen würde, war dann doch das Mindeste. 16.18 Uhr zeigte die Uhr im Salpausselkä-Skistadion zu Lahti, dann war es endlich soweit. Wie in einem Märchenfilm rieselte der Schnee vom Himmel, und der 33 Jahre alte Erzgebirger konnte seine Glücksgefühle nicht so recht nach außen tragen. Mit einem Grinsen lief er andeutungsweise an den Journalisten vorbei und fragte in die Runde: "Na, wo ist denn der ,Silbereisen' geblieben?" Sein ungeliebter Beiname ist seit Sonntag Geschichte.

Zu kaputt sei er, um seine Emotionen zu beschreiben. Als Startspringer und -läufer hatte er wie Eric Frenzel, Fabian Rießle und Rydzek seinen Beitrag geleistet, dass dieser Teamwettbewerb zur deutschen Machtdemonstration wurde. In Anbetracht der deutlich verwiesenen Norweger und Österreicher schien die Meisterleistung vor allem darin zu bestehen, sich für dieses starke Quartett überhaupt erst qualifiziert zu haben, wie Kircheisen zugab: "Schon das war ein Erfolg."

Wie das gelang, ist eine längere Geschichte. Ihren Ursprung hat sie vor zwei Jahren. Da stand er wie ein begossener Pudel im nasskalten Skistadion von Falun. Das erste Mal in seiner Karriere hatte er den Sprung unter die besten vier im Team verpasst. Tino Edelmann feierte neben Kircheisens drei Gefährten von Lahti das erste deutsche Team-Gold seit 28 Jahren in der Kombination. Der Sachse musste fürs gute Mannschaftsklima mit die Laola-Welle anstimmen. Doch innerlich sah es anders in ihm aus. "Das war schon eine bitterer Moment für mich. Ich wusste danach, dass ich etwas umstellen und verändern musste."

Und dies passierte, wie das Leben so spielt, nicht nur in sportlicher Hinsicht. Die langjährige Beziehung zu Snowboarderin Isabella Laböck, deren goldene WM-Errungenschaft Björn 2013 hautnah miterlebte, ging in die Brüche. Es folgte eine Liaison mit Saskia. Sie hat mit Leistungssport weniger am Hut, arbeitet in der Computerbranche, reitet gern auf ihrem Pferd in der Chiemsee-Region, wo sich Kircheisen in Aschau ein Haus gebaut hat. "Ich bin sehr glücklich. Es dreht sich, wenn ich heimkomme, nicht mehr alles um Sport. Das ist für den Kopf ganz gut", sagt "Kirche". Im Januar steckten sie sich Verlobungsringe an den Finger, im Sommer soll die Hochzeit folgen.

Entscheidend für die sportliche Hochzeit war es, seit Frühjahr konsequent die Sprungtechnik zu verbessern und sein ohnehin nicht üppiges Gewicht um rund vier Kilo (jetzt 61 bei 1,87 m Körpergröße) zu reduzieren. Hinzu kam der mit Risiko verbundene Wechsel auf neue Skimarken im Springen und Laufen. Der Plan ging auf. Mit den ersten guten Ergebnissen in diesem Winter wuchs das in den Jahren zuvor erschütterte Selbstvertrauen wieder an. Co-Trainer Ronny Ackermann beschrieb den Wandel so: "Björn hat sich nochmal neu erfunden und jetzt nicht mehr diese 100-prozentige Verbissenheit wie früher. Das tut ihm gut und hilft, im richtigen Moment richtig zu handeln."