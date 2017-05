Volleyball: Berlin feiert achten Meistertitel

erschienen am 07.05.2017



Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys hat erneut die deutsche Volleyball-Meisterschaft gewonnen und die Finalserie gegen Pokalsieger VfB Friedrichshafen noch gedreht. Der Hauptstadtklub setzte sich bei den Häflern um den ehemaligen Bundestrainer Vital Heynen mit 3:1 (25:22, 25:27, 25:20, 25:22) durch und entschied die Serie nach 0:1-Rückstand mit 2:1 für sich.

Aufgrund der Terminprobleme wegen des Final Four in der Champions League, bei dem die Berliner am vergangenen Wochenende nach zwei Niederlagen Platz vier belegt hatten, wurde die Endspielserie nur im Best-of-three-Modus ausgetragen.

Die BR Volleys verhinderten am Bodensee den 14. Meistertitel der Gastgeber und krönten sich selbst zum achten Mal zum Champion. Damit retteten die Hauptstädter auch ihre Saison. Im Vorjahr hatten sie das Triple aus Meisterschaft, Pokal und europäischem CEV-Cup gewonnen, nun war es die erste Trophäe für das Team des italienischen Trainers Roberto Serniotti.