Volleyball: Berlin und Friedrichshafen im Halbfinale

erschienen am 26.03.2017



Meister Berlin Recycling Volleys und Hauptrunden-Sieger VfB Friedrichshafen haben das Play-off-Halbfinale der Volleyball-Bundesliga erreicht. Titelverteidiger Berlin gewann am Sonntag 3:0 (25:20, 25:18, 25:17) beim TV Bühl und entschied die Best-of-three-Serie mit 2:0 für sich. Auch Dauerrivale Friedrichshafen zog durch ein 3:2 (25:15, 24:26, 23:25, 25:12, 15:8) bei den Netzhoppers KW-Bestensee vorzeitig in die Vorschlussrunde ein.

Berlin bekommt es im Halbfinale ab dem 8. April mit den United Volleys Rhein-Main zu tun. Friedrichshafen trifft entweder auf die SWD Powervolleys Düren oder die SVG Lüneburg, die am Mittwoch ein entscheidendes drittes Spiel absolvieren.