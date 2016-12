Volleyball: Berlin und Friedrichshafen starten mit Siegen in die Champions League

erschienen am 06.12.2016



Der deutsche Meister Berlin Recycling Volleys und der VfB Friedrichshafen sind mit Siegen in die Volleyball-Champions-League gestartet. Berlin setzte sich gegen den italienischen Spitzenklub Cucine Lube Civitanova um Nationalspieler Denis Kaliberda am Dienstag 3:1 (21:25, 25:16, 25:18, 26:24) durch.

Der VfB, Team des früheren Bundestrainers Vital Heynen, kam nach einem Kraftakt zum erhofften Auftakterfolg. Bei Paris Volley siegte Friedrichshafen nach einer Leistungssteigerung 3:2 (22:25, 24:26, 25:18, 25:18, 15:13).