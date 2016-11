Volleyball-CL: Friedrichshafen siegt im Hinspiel der Qualifikation

erschienen am 16.11.2016



Der Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen hat den Grundstein für den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase gelegt. Das Team des ehemaligen deutschen Bundestrainers Vital Heynen gewann in der dritten Qualifikationsrunde das Hinspiel bei Hypo Tirol Innsbruck 3:1 (25:16, 20:25, 25:19, 25:18).

"Die Hälfte ist gemacht", sagte Heynen: "Wir müssen aber noch ein weiteres Spiel abliefern, und ich habe Innsbruck heute nicht so gut gesehen, wie sie sein können."

Das Rückspiel in Friedrichshafen findet am kommenden Sonntag (18 Uhr) statt. Ligakonkurrent Berlin Recycling Volleys ist als deutscher Meister bereits direkt für die Gruppenphase qualifiziert.