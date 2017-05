Volleyball: Düren befördert Falter zum Cheftrainer

erschienen am 10.05.2017



Volleyball-Bundesligist SWD Powervolleys Düren hat Stefan Falter zum neuen Cheftrainer befördert. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit. Der 52-Jährige war bislang als Co-Trainer aktiv und tritt die Nachfolge des in der vergangenen Woche überraschend von seinem Posten zurückgetretenen Finnen Tommi Tiilikainen an.