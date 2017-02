Volleyball: Friedrichshafen in Champions League nur noch mit Minimalchance

erschienen am 15.02.2017



Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat in der Champions League nur noch theoretische Chancen auf das Weiterkommen. Beim türkischen Vertreter Arkas Izmir kassierte die Mannschaft des früheren Bundestrainers Vital Heynen am Mittwoch mit 2:3 (22:25, 27:25, 24:26, 25:21, 10:15) die vierte Niederlage im fünften Match.

Damit sind die Häfler am letzten Spieltag gegen Paris Volley neben einem eigenen klaren Sieg auf reichlich Schützenhilfe aus den anderen Gruppen angewiesen.

"Das wird richtig schwer, aber wir werden nicht aufgeben", sagte Heynen. Neben den Top zwei aus jeder der fünf Gruppen ziehen zwei Dritte in die Runde der besten zwölf Mannschaften ein. Friedrichshafen hat derzeit vier Punkte und kann bestenfalls noch zweitbester Gruppendritter werden.