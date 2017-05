Volleyball: Giani setzt für WM-Qualifikation auf Erfahrung

erschienen am 22.05.2017



Der neue Volleyball-Bundestrainer Andrea Giani setzt für die wichtige WM-Qualifikation in Lyon (24. bis 28. Mai) auf eine Mischung aus bewährten Kräften und aufstrebenden Bundesligaspielern. Im am Montag verkündeten 14-köpfigen Kader stehen gleich sieben Akteure, die schon bei der WM 2014 Bronze gewannen.

Lukas Kampa, Georg Grozer, Jochen Schöps, Denis Kaliberda, Christian Fromm, Marcus Böhme und Markus Steuerwald waren schon in Polen dabei und gehören nun zum Aufgebot für das anstehende Sechserturnier. In Frankreich geht es um die Teilnahme an der WM 2018 in Bulgarien und Italien, die DVV-Auswahl trifft auf den Gastgeber, die Türkei, die Ukraine, Aserbaidschan und Island. Nur der Sieger qualifiziert sich, der Zweitplatzierte erhält in einem weiteren Sechserturnier im Juli eine zweite Chance.

"Ich habe die Jungs jetzt zehn Tage kennengelernt und glaube, dass wir das Potenzial haben, um das Turnier zu gewinnen", sagte Giani: "Es wird aber nicht einfach, weil sehr leistungsstarke Teams unsere Gegner sind."

Der Kader im Überblick: Moritz Reichert, Jan Zimmermann, Tobias Krick (United Volleys Rhein-Main), Markus Steuerwald (VfB Friedrichshafen), Ruben Schott (BR Volleys), Christian Fromm, Simon Hirsch (Monza/Italien), Denis Kaliberda (Civitanova/Italien), Marcus Böhme (Lubin/Polen), Lukas Kampa (Wegiel/Polen), Jochen Schöps (Rzeszow/Polen), Georg Grozer (Nowosibirsk/Russland), Philipp Collin (Tours/Frankreich), Leonhard Tille (Waldviertel/Österreich)