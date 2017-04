Volleyball-Meister Dresden verpasst vorzeitigen Finaleinzug

erschienen am 08.04.2017



Die Frauen von Titelverteidiger Dresdner SC haben den Finaleinzug im Kampf um die deutsche Volleyball-Meisterschaft im ersten Anlauf verpasst. In der Neuauflage der Endspiele von 2015 und 2016 verlor der DSC das zweite Play-off-Halbfinale in eigener Halle gegen Allianz MTV Stuttgart mit 2:3 (21:25, 25:22, 25:23, 23:25, 9:15). Dresden kassierte damit in der Serie best of three den 1:1-Ausgleich.

Die erste Begegnung bei den Schwäbinnen hatte Dresden seinerseits 3:2 gewonnen. Das dritte Spiel findet am kommenden Samstag (19.30 Uhr) in Stuttgart statt.

Im zweiten Halbfinale stehen sich am Samstagabend (19.00 Uhr) Hauptrundensieger Schweriner SC und der 1. VC Wiesbaden gegenüber. Schwerin hatte Spiel eins in eigener Halle 3:0 gewonnen.