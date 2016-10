Volleyball-Pokal: Titelverteidiger Berlin erreicht das Viertelfinale

erschienen am 27.10.2016



Volleyballmeister Berlin Recycling Volleys ist mit etwas Mühe ins Viertelfinale des DVV-Pokals eingezogen. Der Titelverteidiger setzte sich am Donnerstag 3:1 (21:25, 25:22, 25:22, 29:27) gegen die United Volleys Rhein-Main durch und trifft in der Runde der besten Acht im November auf den Bundesliga-Konkurrenten SVG Lüneburg.

Bereits am Mittwoch war Rekord-Pokalsieger VfB Friedrichshafen durch ein 3:0 (25:18, 25:21, 25:17) beim Drittligisten SSC Karlsruhe weitergekommen. Das Team des ehemaligen Bundestrainers Vital Heynen bekommt es nun mit dem TV Bühl zu tun. Das Finale des Pokals steigt am 29. Januar 2017 in Mannheim.

Die Viertelfinalpaarungen im Überblick:

VfB Friedrichshafen - TV Bühl

Tebu Volleys - Netzhoppers KW-Bestensee

Berlin Recycling Volleys - SVG Lüneburg

SWD Powervolleys Düren - TSV Herrsching