Volleyball: Supercup wird in Hannover ausgetragen

erschienen am 06.03.2017



Der diesjährige Supercup zwischen den Volleyball-Meistern und -Pokalsiegern findet am 8. Oktober in der TUI-Arena in Hannover statt. Dies wurde am Montag im Neuen Rathaus der niedersächsischen Landeshauptstadt bekannt gegeben.

Die Premiere fand im vergangenen Oktober in Berlin statt. Da es sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen Doublegewinner gab, spielte jeweils der Meister gegen den Vizemeister. Bei den Männern siegte der VfB Friedrichshafen, bei den Frauen Allianz MTV Stuttgart. Beide Teams gewannen auch Anfang dieses Jahres den DVV-Pokal.