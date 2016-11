Volleyball: Titelverteidiger Dresden im Pokal-Viertelfinale ausgeschieden

erschienen am 09.11.2016



Volleyball-Meister Dresdner SC ist im Viertelfinale des DVV-Pokals der Frauen ausgeschieden. Der Titelverteidiger unterlag in der Runde der letzten Acht am Mittwoch in einer Neuauflage des Vorjahres-Finals gegen den diesmal leicht favorisierten Allianz MTV Stuttgart mit 0:3. Bundesliga-Tabellenführer Schweriner SC gewann beim USC Münster mit 3:0.

Daneben schafften die Roten Raben Vilsbiburg durch ein 3:1 beim Köpenicker SC und der SC Potsdam durch ein 3:1 bei den Ladies in Black Aachen den Einzug ins Halbfinale. Dort stehen sich Potsdam und Schwerin sowie Stuttgart und Vilsbiburg gegenüber. - Die Halbfinal-Paarungen im Überblick:

SC Potsdam - Schweriner SC

Allianz MTV Stuttgart - Rote Raben Vilsbiburg