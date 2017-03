Volleyball: Wiesbaden erreicht Halbfinale

erschienen am 27.03.2017



Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden sind als viertes Team in das Play-off-Halbfinale der Bundesliga eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Dirk Groß gewann das entscheidende dritte Viertelfinal-Duell mit dem SC Potsdam 3:1 (25:19, 16:25, 25:20, 25:21) und trifft in der Runde der letzten Vier ab dem 5. April auf den Schweriner SC.

Im zweiten Halbfinale kommt es bereits ab Samstag (19.30 Uhr) zu einer Neuauflage des Vorjahresfinales zwischen Vizemeister Allianz MTV Stuttgart und Titelverteidiger Dresdner SC.