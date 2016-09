Volleyballer besiegen auch die Schweiz mit 3:0

erschienen am 17.09.2016



Die deutschen Volleyballer haben bei der Qualifikation zur Europameisterschaft in Polen einen weiteren Sieg eingefahren. Die Mannschaft des Ende September scheidenden Bundestrainers Vital Heynen setzte sich in Montenegros Hauptstadt Podgorica mit 3:0 (25:22, 25:16, 25:16) gegen die Schweiz durch. Nach dem ebenfalls klaren 3:0-Sieg gegen Spanien war es der zweite Sieg im zweiten Spiel.

Punktbeste Spieler waren Simon Hirsch (12) und Christian Fromm (11). Heynen zeigte sich im Anschluss zufrieden. "Der erste Satz war schwierig, danach war es besser. Es ist noch lange kein SupergefĂŒhl, aber ohne SupergefĂŒhl zweimal 3:0 gewonnen, das geht schlechter. Ich hoffe, dass wir morgen noch einen dritten Sieg landen", sagte der 47-JĂ€hrige.

Am Sonntag trifft die deutsche Mannschaft zum Abschluss der Hinrunde auf Gastgeber Montenegro (19 Uhr), die RĂŒckrunde wird vom 23. bis 25. September in Las Palmas/Spanien ausgetragen.