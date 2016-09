Volleyballer feiern dritten Sieg im dritten Spiel

erschienen am 18.09.2016



Die deutschen Volleyballer haben bei der Qualifikation zur Europameisterschaft in Polen ihre makellose Bilanz gewahrt und den dritten Sieg im dritten Spiel eingefahren. Die Mannschaft des Ende September scheidenden Bundestrainers Vital Heynen setzte sich in Montenegros Hauptstadt Podgorica nach zwei 3:0-Siegen gegen die Schweiz und Spanien auch gegen den Gastgeber mit 3:0 (25:18, 25:21, 25:18) durch.

Damit reist Deutschland mit der Optimalausbeute von neun Punkten und 9:0-S├Ątzen zur R├╝ckrunde nach Las Palmas/Spanien (23. bis 25. September). Dort kann Deutschland den entscheidenden Schritt zur EM machen.

"Es war klar unser bestes Spiel hier. Unsere Aufschlagtaktik war perfekt, der Angriff okay. Ich denke, dass in der n├Ąchsten Woche das erste Spiel gegen Montenegro entscheidend sein wird. Es sieht gut aus", sagte Heynen nach der Partie. Punktbeste Spieler gegen Montenegro waren Christian Fromm (11), sowie das Trio Denys Kaliberda, Philipp Collin und Simon Hirsch (9).

Nur der Gesamtsieger beider Viererturniere qualifiziert sich direkt f├╝r die EM, der Zweitplatzierte hat in einer Play-off-Runde mit Hin- und R├╝ckspiel gegen den Zweiten der Qualifikationsgruppe C (Belgien, Griechenland, Moldawien, Ukraine) eine weitere Chance.