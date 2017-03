Volleyballerinnen testen in Oldenburg gegen Ungarn

erschienen am 03.03.2017



Die deutschen Volleyballerinnen spielen in der Vorbereitung auf die WM-Qualifikation in Oldenburg gegen Ungarn. Das gab der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) bekannt. Das Länderspiel findet am 21. Mai (16.00 Uhr) in der kleinen EWE Arena statt.

"Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns, da es der einzige Test vor der WM-Qualifikation ist", sagte Bundestrainer Felix Koslowski. Ungarn ist bei der EM in Baku/Aserbaidschan (22. September bis 1. Oktober) Vorrundengegner der DVV-Frauen.

Vorher steht die WM-Qualifikation in Viano do Castelo/Portugal (30. Mai bis 4. Juni) an. Gegner sind der Gastgeber, Frankreich, Finnland, Slowenien und Estland, nur der Gruppensieger fährt zur WM 2018 in Japan.