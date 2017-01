Vonn am Wochenende zurück im Weltcup

erschienen am 11.01.2017



Ski-Rennläuferin Lindsey Vonn (USA) gibt rund zwei Monate nach ihrem schweren Trainingsunfall an diesem Wochenende ihr Weltcup-Comeback. Die Olympiasiegerin von 2010 wird am Samstag bei der Abfahrt (10.45 Uhr) im österreichischen Altenmarkt-Zauchensee an den Start gehen. Für Vonn wird es das Saisondebüt, im November hatte sie einen Bruch des rechten Oberarms erlitten.

"Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich mich auf die Rückkehr in dieser Woche freue", sagte Vonn bei Eurosport: "Es waren harte Monate, aber das war es wert."

Die Amerikanerin war im November beim Super-G-Training in Copper Mountain/Colorado gestürzt. Der Spiralbruch war noch am selben Tag operiert worden. Ihr geplantes Saisondebüt beim Riesenslalom in Killington/Vermont fiel damit aus. Auf den Auftakt Ende Oktober im österreichischen Sölden hatte Vonn zugunsten einer Promotion-Tour für ihr Buch verzichtet.