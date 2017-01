Vonn zurück auf Skiern: "Bin so glücklich"

erschienen am 04.01.2017



Ski-Rennläuferin Lindsey Vonn (USA) steht nach ihrem folgenschweren Trainingssturz im November wieder auf Skiern. "Ich bin zurück im Schnee! Ich bin so glücklich!", schrieb die 32-Jährige am Mittwoch via Twitter. Vonn hatte sich bei dem Unfall den rechten Oberarm gebrochen.

Wann die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 wieder in den Wettkampf eingreift, ist allerdings offen. "Ich schaue von Tag zu Tag und werde sehen, wie ich mich fühle. Ich habe noch keine konkreten Pläne", so Vonn.

Die Amerikanerin hatte sich die Verletzung beim Super-G-Training in Copper Mountain/US-Bundesstaat Colorado zugezogen. Der Spiralbruch war noch am selben Tag operiert worden.