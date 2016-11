Vor Bremen-Spiel: Frankfurter "strahlend wie ein Reaktor"

erschienen am 18.11.2016



Vor der Reise in die düstere Vergangenheit herrscht beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt wegen der rosigen Gegenwart ganz offensichtlich prächtige Stimmung. "Die Atmosphäre ist außerordentlich gut. Jeder läuft strahlend wie ein Reaktor durch die Gegend", sagte Trainer Niko Kovac vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen.

An der Weser hatten die Hessen in der vergangenen Saison das letzte Spiel verloren und deshalb erst in der Relegation mit einigem Zittern den Klassenerhalt geschafft. Von Revanche will Kovac aber nichts wissen, da "in der Kürze der Zeit" viel passiert ist und vor allem beim Tabellensiebten "eine ganz neue Situation herrscht. Der Druck ist nicht so hoch wie damals", sagte Kovac.

Letztlich ist der 45-Jährige wahrscheinlich auch dankbar, dass Bremen damals triumphiert hatte. "Vielleicht war das wichtig um zu sehen, dass wir das nicht mehr erleben wollen. Es ist der Grund, dass jeder jetzt ein, zwei Prozent mehr gibt", mutmaßte Kovac.