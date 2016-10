Vor Derby: Nagelsmann will sich nicht von Streich provozieren lassen

erschienen am 13.10.2016



Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim will sich beim badischen Derby am Samstag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) nicht von seinem Kollegen Christian Streich provozieren lassen. "Man muss darauf vorbereitet, dass der Trainer von Freiburg sehr emotional ist", sagte Nagelsmann am Donnerstag: "Das ist aber kein Spiel Streich gegen Nagelsmann. Ich werde mich auf kein Duell an der Seitenlinie einlassen."

Grundsätzlich sieht Nagelsmann die Arbeit von Streich beim Aufsteiger positiv. "Er hat sehr, sehr Großes geleistet im kompletten Klub", äußerte der Coach vor dem Duell der nach wie vor ungeschlagenen Nordbadener (10 Punkte) gegen die auswärts noch punktlosen Südbadener (9 Zähler).