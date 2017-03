Vor Derby: Schalke warnt vor gefälschten Tickets

erschienen am 29.03.2017



Vor dem Revierderby der Fußball-Bundesliga zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Gelsenkirchen sind gefälschte Eintrittskarten für den Gästebereich im Umlauf. Laut einer BVB-Mitteilung vom Mittwoch warnen die Schalker davor, auf der Plattform "Ebay" Tickets für die Blöcke V und W zu erwerben.

"Als Vorlage für die Fälschungen wurde eine Karte gewählt, bei der der Schalker Spieler Max Meyer auf dem Kartenrohling abgebildet ist", teilte der BVB mit. "Die Farbe Blau entspricht nicht der Farbe des Originals. Der wesentliche Unterschied ist, dass die Karten nicht perforiert, sondern geschnitten sind."