Vor Formel-1-Einstieg: Schumacher will weiter Erfahrung sammeln

erschienen am 01.10.2016



Mick Schumacher will vor einem möglichen Aufstieg in die Motorsport-Königsklasse Formel 1 weitere Erfahrungen in den Nachwuchsserien sammeln. "Mein Ziel ist es, voll entwickelt in die Formel 1 einzusteigen", sagte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher bei Sport1: "Wann es soweit ist, kann ich noch nicht sagen. Ich versuche jetzt einfach, über die Jahre hinweg zu lernen."

Derzeit fährt der 17-Jährige für das italienische Prema Powerteam in der ADAC Formel 4 und in der parallel ausgetragenen italienischen Formel 4. Nachdem er in seiner zweiten Saison in beiden Rennserien im Titelrennen mitmischen konnte, plant der Teenager für das neue Jahr den Wechsel in die nächsthöhere Nachwuchsklasse. "Ich denke, die Formel 3 wäre der logischste Schritt", sagte Schumacher. Es sei zwar noch nicht "100-prozentig sicher", aber es gehe "in diese Richtung".