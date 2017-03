Vor Leverkusen-Spiel: Atlético-Star Torres zurück im Training

erschienen am 13.03.2017



Stürmerstar Fernando Torres vom spanischen Fußball-Spitzenklub Atlético Madrid hat elf Tage nach seinem schweren K.o. das Training wieder aufgenommen. Der 32-Jährige kehrte am Montag in den Kreis seiner Teamkollegen zurück und könnte damit eine Option für das Champions-League-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) sein.

Torres war am 2. März im Ligaspiel bei Deportivo La Coruna (1:1) nach einem harten Zweikampf mit Alex Bergantinos mit dem Kopf auf dem Rasen aufgeschlagen und hatte offenbar für kurze Zeit das Bewusstsein verloren. Nach einer Untersuchung in der Klinik gab der Verein Entwarnung, Torres konnte das Krankenhaus am folgenden Tag verlassen.

Atlético ist am Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel gegen Leverkusen klarer Favorit auf den Einzug ins Viertelfinale. Das Hinspiel im Rheinland hatten die Madrilenen mit 4:2 gewonnen.