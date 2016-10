Vor Pokalspiel in Lotte: Bayer-Profis Toprak und Bender verletzt

erschienen am 22.10.2016



Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im DFB-Pokal-Spiel der zweiten Runde am Dienstag beim Drittligisten Sportfreunde Lotte (18.30 Uhr/Sky) möglicherweise auf Kapitän Lars Bender und Abwehrchef Ömer Toprak verzichten. Beide Profis erlitten bei der 0:3 (0:1)-Niederlage gegen 1899 Hoffenheim am Samstag Muskelverletzungen.

"Über die Schwere der Verletzungen kann ich noch nichts sagen. Aber es sieht nicht sehr gut aus", sagte Bayer-Trainer Roger Schmidt nach der Partie. Eine genaue Untersuchung am Sonntag soll Aufschluss geben.