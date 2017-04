Vor Real-Kracher: Bayern-Star Hummels bricht Training ab

erschienen am 09.04.2017



Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München sorgt sich vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) um Weltmeister Mats Hummels. Der Innenverteidiger, der von Trainer Carlo Ancelotti für den Hit eine Einsatzgarantie bekommen hatte, musste am Sonntag das Training abbrechen.

Hummels (28) klagte nach einem Pressschlag über Schmerzen im rechten Sprunggelenk. Ob und wenn ja, wie schwer er verletzt ist, war zunächst unklar. Im Abwehrzentrum stehen als Alternativen Weltmeister Jerome Boateng und Javi Martínez bereit, die beim 4:1 gegen Borussia Dortmund begonnen hatten.

Wieder zurück im Training war Stürmer Thomas Müller nach seiner Verletzung am Sprunggelenk. Ancelotti rechnet gegen Real fest mit dem Weltmeister, auch Manuel Neuer soll wieder dabei sein. Der Torhüter war nach seiner Fuß-OP aber auch am Sonntag noch nicht wieder auf dem Platz.