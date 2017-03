Vor Schalke - Gladbach: Große Bundesliga-Duelle im Europacup

erschienen am 08.03.2017



Erstmals seit dem Champions-League-Finale im Mai 2013 zwischen Dortmund und Bayern kommt es wieder zu einem Europapokalduell zweier Bundesligisten. Im Achtelfinale der Europa League stehen sich Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach gegenüber.

Insgesamt gab es im Europacup bisher 17-mal Duelle zwischen Bundesliga-Klubs. Der SID blickt auf acht Duelle zurück:

1972/73, UEFA-Cup, 3. Runde, 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach (0:0, 0:5): Im ersten Europacup-Duell zweier Bundesliga-Teams setzt sich Borussia Mönchengladbach am Ende deutlich durch. Die Elf vom Niederrhein scheitert schließlich erst knapp im Finale am FC Liverpool.

1979/80, UEFA-Cup, Finale, Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt (3:2 und 0:1): Vier deutsche Mannschaften schafften es ins Halbfinale, am Ende jubelt die Eintracht: Das von Friedel Rausch trainierte Team, das zuvor Bayern München ausschaltete, setzt sich dank der Auswärtstorregelung durch und feiert den Torschützen Fred Schaub. Mönchengladbach setzte sich zuvor gegen den VfB Stuttgart durch, verpasst aber den ganz großen Coup.

1987/88, UEFA-Cup, Halbfinale, Bayer Leverkusen - Werder Bremen (1:0, 0:0): Gerade einmal 15.000 Zuschauer passen in das Ulrich-Haberland-Stadion, als die Rheinländer den späteren deutschen Meister fordern. Die Leverkusen-Fans sehen einen überraschenden Sieg der Elf von Erich Ribbeck gegen die Mannschaft von Otto Rehhagel. Zum großen Helden avanciert Alois Reinhardt, der sein einziges Europapokal-Tor erzielt. Im Rückspiel reicht Bayer ein 0:0 fürs Erreichen der Finalspiele. Die Werkself gewinnt schließlich im Elfmeterschießen gegen Espanyol Barcelona den Pott.

1997/98, Champions League, Viertelfinale, Bayern München - Borussia Dortmund (0:0, 0:1 n.V.): Das erste deutsche Duell in der Königsklasse ist eine enge Angelegenheit. Die Bayern, unter anderem mit Oliver Kahn und Lothar Matthäus, müssen am Ende dem Titelverteidiger hauchdünn den Vortritt lassen. In der Verlängerung des Rückspiels trifft Publikumsliebling Stéphane Chapuisat und beschert dem BVB den Einzug ins Halbfinale.

1998/99, Champions League, Viertelfinale, Bayern München - 1. FC Kaiserslautern (2:0, 4:0): Der Überraschungsmeister FCK bekommt vom deutschen Platzhirsch eindeutig die Grenzen aufgezeigt. Der Weg der Bayern zum vierten Landesmeister-Titel scheint bereitet, doch das Finale nimmt einen bitteren Verlauf. In der Nachspielzeit geben die Münchner den sicher geglaubten Titel gegen Manchester United aus der Hand und verlieren mit 1:2.

2007/08, UEFA-Cup, Achtelfinale, Bayer Leverkusen - Hamburger SV (1:0, 2:3): Der HSV kämpft, der HSV siegt und ist am Ende doch am Boden zerstört. Leverkusen qualifiziert sich aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore für das Viertelfinale. Ausgerechnet der frühere HSV-Liebling Sergej Barbarez fügt seinem alten Klub Schmerzen zu, der Bosnier trifft neben Theofanis Gekas im Rückspiel.

2008/09, UEFA-Cup, Halbfinale, Hamburger SV - Werder Bremen (1:0, 2:3): Eine zerknüllte Papierkugel wird im Duell der beiden Erzrivalen zum Stolperstein für den HSV. Nachdem das "Corpus Delicti" den Ball abfälschte, verursacht HSV-Verteidiger Michael Gravgaard im Rückspiel eine Ecke, die Frank Baumann sieben Minuten vor dem Abpfiff schließlich zum 3:1 der Bremer nutzt. Werder setzt sich durch, verliert aber im Finale gegen Donezk.

2012/13, Champions League, Finale, Borussia Dortmund - Bayern München (1:2): Wembley, London. Die eine Seite der legendären Arena ist in Schwarz-Gelb getaucht, die andere in Rot-Weiß. Borussia Dortmund fordert Bayern München in einem echten Drama. Der deutsche Rekordmeister setzt sich am Ende wieder einmal durch, Arjen Robben trifft in der 89. Minute zum Siegtreffer. (SID)