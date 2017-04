Vor Spitzenspielen: Real Madrid gönnt Kroos, Ronaldo und Bale Pause

erschienen am 05.04.2017



Eine Woche vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League bei Bayern München schont Real Madrid seine Stars Cristiano Ronaldo, Toni Kroos und Gareth Bale. Trainer Zinedine Zidane verzichtete für das Auswärtsspiel am Mittwochabend bei Abstiegskandidat CD Leganés auf das Trio, das im richtungweisenden Top-Spiel der Primera División am kommenden Samstag gegen Stadtrivale Atlético wieder in den Kader zurückkehren dürfte.