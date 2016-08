Voss neuer Leiter Motorsport und Klassik beim ADAC

erschienen am 30.08.2016



Thomas Voss (51) wird spätestens ab 1. Dezember 2016 neuer Leiter der Ressorts Motorsport und Klassik beim ADAC. Der Wirtschaftssport-Referent verantwortete zuvor seit 2005 als Geschäftsführer die Aktivitäten der Motorsport-Arena Oschersleben. Voss berichtet in seiner Funktion künftig an den bisherigen Leiter Motorsport und Klassik Lars Soutschka, der zum 1. Oktober in die Geschäftsführung des ADAC e.V. berufen wurde.