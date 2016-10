Vrabec hört Affenlaute und verstummt

Frankfurts Trainer äußert Rassismus-Vorwürfe

erschienen am 23.10.2016



Zwickau. Roland Brabec, Trainer des Fußball-Drittligisten FSV Frankfurt, hat nach dem 1:1 in Zwickau Rassismus-Vorwürfe in Richtung Publikum geäußert. "Wenn unser Spieler Shawn Barry am Ball ist und dann Affenlaute gerufen werden, die ganz klar in die rassistische Richtung gehen, kann ich es einfach nicht tolerieren", sagte Vrabec im MDR-Interview. Komisch nur, dass der Coach seine Behauptung danach in der Pressekonferenz trotz Nachfrage nicht wiederholen wollte. Affenlaute waren während der Partie zumindest von der Haupttribüne aus im ohrenbetäubenden Pfeifkonzert während Barrys Ballbesitz nicht zu hören. Befremdend aber wirkte die aufgeheizte Stimmung im Stadion. Und zu dieser trug Barry mit seiner Theatralik bei. Die Zuschauer unterstellten den Frankfurtern nach Fouls Schauspielkünste. Konkrete Vorwürfe über rassistische Anfeindungen machte Barry nach Schlusspfiff nicht. Und auch Schiedsrichter Sören Storks vermerkte laut FSV-Sprecher Daniel Sacher nichts dergleichen im Spielberichtsbogen. (tp)