Vuelta: Froome meldet sich mit Etappensieg zurÃ¼ck

Vuelta: Froome meldet sich mit Etappensieg zurück

erschienen am 31.08.2016



Tour-de-France-Sieger Christopher Froome (Großbritannien) hat mit seinem ersten Etappensieg bei der diesjährigen Spanien-Rundfahrt im Kampf um den Gesamtsieg zurückgeschlagen. Der Sky-Fahrer setzte sich auf der elften Etappe über 168,5 km zur Bergankunft am Pena Cabargo im Zielsprint gegen Gesamtspitzenreiter Nairo Quintana (Kolumbien/Movistar) durch. Dank der Zeitbonifikationen verkürzt Froome seinen Rückstand im Gesamtklassement auf 54 Sekunden und hat weiter gute Chancen auf das prestigeträchtige Double aus Erfolgen bei Tour und Vuelta in einem Jahr.

Aus deutscher Sicht sorgten am Mittwoch Johannes Fröhlinger (Gerolstein/Giant-Alpecin) und Christoph Pfingsten (Potsdam/Bora-Argon 18) für Furore. Beide fuhren lange in der Spitzengruppe wurden erst kurz vor dem Ziel eingeholt.