WADA: Brasiliens Anti-Doping-System wieder konform

erschienen am 12.04.2017



Brasiliens Anti-Doping-System entspricht wieder den Standards der Welt-Anti-Doping-Agentur. Dies teilte die WADA am Mittwoch mit und strich das Land von der Liste der Mitglieder, die als "non compliant" (nicht konform) eingestuft werden. Dies gilt beispielsweise nach wie vor für Russland.

Anfang März war bereits Spanien von der Liste genommen worden.