WADA stellt klar: Kein Interessenkonflikt bei Präsident Reedie

erschienen am 28.10.2016



Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) hat auf die Rücktrittsforderungen an Präsident Craig Reedie reagiert und Vorwürfe eines möglichen Interessenkonflikts zurückgewiesen. "Die Agentur möchte klarstellen, dass WADA-Präsident Craig Reedie seit August nicht mehr Mitglied des IOC-Exekutivkomitees ist. Das bedeutet, dass der Präsident keine strategische Führungsrolle innerhalb des organisierten Sports hat", hieß es in einer Stellungnahme: "Er arbeitet weiterhin mit vollkommenem Engagement daran, die Rolle der WADA zu stärken und die Rechte der Athleten zu schützen."

Am Mittwoch hatten 17 nationale Anti-Doping-Agenturen in einer gemeinsamen Erklärung gefordert, dass kein Entscheidungsträger innerhalb einer Anti-Doping-Organisation ein Amt oder eine Funktion innerhalb einer Sport- oder Sportevent-Organisation innehaben dürfe. "Für uns ist klar: Man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder er tritt aus dem IOC zurück oder als WADA-Präsident", hatte Travis Tygart, Chef der US-Anti-Doping-Agentur (USADA), mit Blick auf Reedie dem SID gesagt. Reedie ist weiterhin Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee.