WM 2018: Wolf Zabivaka ist das offizielle Maskottchen

erschienen am 21.10.2016



Der Wolf Zabivaka ist das offizielle Maskottchen der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. In Anwesenheit des zweimaligen brasilianischen Weltmeisters Ronaldo und des kürzlich zum Vize-Ministerpräsidenten aufgestiegenen russischen Verbandspräsidenten Witali Mutko wurde die Figur zum Gesicht des Turniers gekürt.

Zabivaka, der eine Skibrille trägt und in den Landesfarben weiß-blau-rot gekleidet ist, setzte sich bei der Publikumsabstimmung unter mehr als einer Million Russen mit 52,8 Prozent durch. Insgesamt waren mehr als 100 Entwürfe von Design-Studenten eingereicht worden.