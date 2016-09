WM 2022: Katar baut Zelt-Dorf fÃ¼r FuÃŸballfans

WM 2022: Katar baut Zelt-Dorf für Fußballfans

erschienen am 27.09.2016



Die Veranstalter der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar gehen bei der Unterbringung der Fans aus aller Welt neue Wege. Wie die Organisatoren am Dienstag bestätigten, ist im Süden des Landes ein "Fan-Village" mit Beduinenzelten geplant, in dem rund 2000 Fans während des Turniers residieren sollen. Ein Pilot-Projekt mit 650 Zelten auf einem 300.000 Quadratmeter großen Areal ist bereits in Planung.

"Wir werden es den Besuchern ermöglichen, Katar und den Fußball auf völlig neue Art und Weise zu erleben", sagte Abdulaziz Ali Al-Mawlawi vom Obersten Rat für Organisation und Nachhaltigkeit. Mit rund einer halben Stunde Fahrtzeit vom geplanten Standort des Dorfes ist das nächste WM-Stadion in der Hafenstadt Al-Wakrah gelegen, wo bis zum Viertelfinale Spiele stattfinden werden.

Außer in den Zelten sollen die Fans in Hotels und auf Kreuzfahrtschiffen unterkommen. Zuvor hatten die Verantwortlichen bereits angekündigt, dass bis zu eine Million Menschen Katar während der WM besuchen könnten.