WM-Finale in Singapur: Kerber klare Buchmacher-Favoritin

erschienen am 21.10.2016



Angelique Kerber ist bei den Buchmachern die klare Favoritin auf den Turniersieg beim am Sonntag beginnenden WTA-Finale in Singapur. Der Sportwettenanbieter bwin führt die Australian- und US-Open-Gewinnerin aus Kiel mit einer Siegquote von 3:1. Kerber (28) hatte die Spitze der Weltrangliste am 12. September von Serena Williams (USA) übernommen, die bei der inoffiziellen WM der besten acht Spielerinnen wegen einer Schulterblessur fehlt.

Die ärgsten Konkurrentinnen von Kerber sind die Rumänin Simona Halep mit einer Quote von 6:1 und Titelverteidigerin Agnieszka Radwanska aus Polen (6,5:1). Gespielt wird im Sports Hub von Singapur in zwei Vierergruppen, die beiden besten Spielerinnen jeder Staffel erreichen das Halbfinale. Das Hartplatzturnier ist mit insgesamt sieben Millionen Dollar dotiert.

Rekordgewinnerin des einst als Masters bezeichneten Events ist Martina Navratilova mit acht Titeln, dahinter folgen Steffi Graf und Serena Williams mit jeweils fünf. Graf gewann zuletzt 1996.