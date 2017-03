WM-Qualifikation: Rugby-Team in Russland gefordert

erschienen am 16.03.2017



Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft kämpft am Wochenende in Russland um ihre Chance auf die erstmalige Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Nach der jüngsten 15:32-Heimniederlage gegen Spanien steht das Team von Bundestrainer Kobus Potgieter am Sonntag (12.00 Uhr) zum Hinrundenabschluss unter Druck. Um im Kampf um ein Ticket zur Endrunde 2019 in Japan nicht ins Hintertreffen zu geraten, braucht die deutsche Auswahl einen Sieg.

Als Tabellendritter ist Deutschland derzeit punktgleich mit den zweitplatzierten Spaniern (beide 8 Punkte), Tabellenführer ist der achtmalige WM-Teilnehmer Rumänien (15), der jedoch eine Partie mehr ausgetragen hat. Russland ist Vierter (4). Zu vergeben ist in der europäischen Qualifikationsrunde, in der parallel auch die Europameisterschaft ausgespielt wird, ein direkter Startplatz für die WM. Das zweitbeste Team erhält über K.o.-Spiele noch eine weitere Chance.

"Wir haben das Spanien-Spiel ausgiebig analysiert und wissen, wo wir Fehler gemacht haben", sagt der südafrikanische Coach Potgieter: "Wenn wir unsere Arbeit gut machen, und mal über 80 Minuten unseren Spielplan umsetzen können, dann ist auch ein Sieg in Russland möglich." Vor der WM 2015 war Deutschland in den Play-offs knapp an Russland gescheitert.