WM-Serie: Triathletin Lindemann verpasst Topresultat in Yokohama

erschienen am 13.05.2017



Triathletin Laura Lindemann (Potsdam) hat bei ihrem Saisondebüt in der WM-Serie ein Topresultat verpasst. Die 20-Jährige, die in der Vorwoche beim Weltcup im chinesischen Chengdu Zweite geworden war, belegte in Yokohama/Japan nur den 21. Platz.

Für die 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen benötigte Lindemann 2:00:41 Stunden und war damit über vier Minuten langsamer als Siegerin Flora Duffy von den Bermudas (1:56:18). Der verantwortliche U23-Bundestrainer Ron Schmidt hatte Lindemann vor dem Wettkampf einen Platz in den Top 10 zugetraut. Davon war die Potsdamerin allerdings über eine Minute entfernt.

Bei den Männern setzte sich Weltmeister Mario Mola durch. Der Spanier dominierte in 1:48:15 Stunden vor seinem Landsmann Fernando Alarza (1:48:23). Der Potsdamer Lasse Lührs landete in 1:51:34 Stunden auf Rang 29, Justus Nieschlag (Saarbrücken) kam nicht ins Ziel.

In der Gesamtwertung der WM-Serie übernahmen die beiden Yokohama-Sieger Duffy und Mola jeweils die Führung.