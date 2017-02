WM-Tagebuch: Fenster zu oder auf?

Von Thomas Prenzel

erschienen am 25.02.2017



Etwa eine halbe Autostunde von Lahti entfernt liegt das Sport- und Freizeitcenter Vierumäki, wo während dieser WM die meisten Nationalteams und auch das deutsche wohnen. Auf dem 3000 Hektar großen Gelände, das in herrliche Natur mit Wald und zwei Seen gebettet ist, gibt es so ziemlich alles, was das Sportler- und Urlauberherz begehrt: Aus 100 Sportarten, vom Bogenschießen über Curling und Kanu bis hin zum Skilaufen, kann der Besucher wählen. 3000 Gästebetten, meist in urigen Holzhütten, sind vorhanden. Verschiedenste Saunen, Restaurants und Sportbars sorgen für Abwechslung. Zum Sporteln stehen u. a. ein Golfplatz, Rad- und Langlaufstrecken, Schwimm- und Eishalle, Tennis-, Fußball-, Leichtathletikplätze und im Winter sogar kleine Sprungschanzen zur Verfügung.

Der Sportmanager von Vieru- mäki heißt Ismo Hämäläinen, der den Langlauffans in Deutschland noch als Frauen-Bundestrainer (2006 - 2009) bekannt sein dürfte. "Unser Zentrum ist auf Freizeitsport ausgerichtet. Spitzenathleten machen nur etwa 15 Prozent unserer Gäste aus", erzählt mir Ismo und erklärt, was die Leute anzieht: "Wer hier Sport treiben will, sagt sich: Wenn man hier gut essen und schlafen kann, warum soll ich dann nicht gleich meine Familie mitbringen?"

Hämäläinen kennt sich übrigens auch im Erzgebirge gut aus. Mit dem Oberwiesenthaler Trainerkollegen Janko Neuber, der während der WM bei ihm in Vierumäki zu Gast ist, hat sich der Finne zu seinen Trainerzeiten oft auf Lehrgängen das Hotelzimmer geteilt. Was also, frage ich Ismo, ist der größte Unterschied zwischen einem Finnen und einem Deutschen, außer dass der Suoma- lainen öfter die Sauna besucht? Hämäläinen überlegt, dann lacht er und erzählt: "Janko hat immer bei offenem Fenster geschlafen. Manchmal hat es sogar reingeschneit. Bei uns in Finnland ist es so: drinnen warm, draußen kalt. Also schlafe ich nachts bei geschlossenem Fenster."

Ich wundere mich ein wenig. Sind ausgerechnet die Menschen aus einem Land, das zu einem Drittel nördlich des Polarkreises liegt, Frostbeulen? Ich traue mich nicht, dies zu fragen, will das Thema wechseln: "Welche Arbeit gefällt dir denn mehr, die als Trainer oder als Manager in Vierumäki?" Ismo lächelt: "Lieber Sportmanager, da muss ich nicht mehr dauernd in der Kälte stehen ..." Jetzt lache ich herzhaft.