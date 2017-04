WM-Vorbereitung: DEB-Auswahl mit NHL-Profi Rieder, DEL-Rekordtorjäger Reimer und Co-Trainer Samuelsson

erschienen am 17.04.2017



Mit NHL-Stürmer Tobias Rieder, DEL-Rekordtorjäger Patrick Reimer und schwedischer Hilfe an der Bande geht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in die nächste Phase der WM-Vorbereitung. Für die Länderspiele am Samstag (16.00 Uhr) in Nürnberg und am Sonntag (16.45 Uhr/beide Sport1) in Mannheim stoßen Rieder (Arizona Coyotes) und Reimer (Nürnberg Ice Tigers) zum Team von Bundestrainer Marco Sturm.

Der Chefcoach erhält zudem Unterstützung durch den früheren Stanley-Cup-Sieger Mikael Samuelsson, der in der dritten Vorbereitungswoche auf die Heim-WM in Köln (5. bis 21. Mai) als Co-Trainer fungieren wird. Der 803-malige NHL-Spieler gewann 2006 mit Schweden olympisches Gold und den WM-Titel. Zwei Jahre später holte er mit den Detroit Red Wings den Stanley Cup. Bei der WM wird wieder der frühere Mannheimer Meistertrainer Geoff Ward (New Jersey Devils) Sturms Assistent sein.

Aus dem Kader strich Sturm nach den Testspielen in Weißrussland (1:3 und 2:1) den Kölner Sebastian Uvira. Am Dienstag trifft sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Nürnberg.