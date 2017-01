WTA: Erstrunden-Aus für Lottner in Auckland

erschienen am 02.01.2017



Tennisspielerin Antonia Lottner (Düsseldorf) ist beim WTA-Turnier in Auckland in der ersten Runde gescheitert. Die 20 Jahre alte Wildcardstarterin bekam es zum Auftakt in Neuseeland mit der Japanerin Kurumi Nara zu tun und unterlag 2:6, 2:6. Weitere deutsche Teilnehmerinen am mit knapp 230.000 Dollar dotierten Vorbereitungsturnier für die Australian Open in Melbourne (ab 16. Januar) sind Julia Görges (Bad Oldesloe) und Annika Beck (Bonn).

Becks erstes Match gegen Naomi Osaka aus Japan musste am Montag beim Stand von 2:6, 1:2 aus Sicht der Deutschen wegen Regens unterbrochen werden.