WTA-Finale: Kerber nach zweitem Sieg vor Halbfinal-Einzug

erschienen am 25.10.2016



US-Open-Siegerin Angelique Kerber hat beim WTA-Finale in Singapur einen großen Schritt in Richtung Halbfinale gemacht. Die Weltranglistenerste aus Kiel besiegte Simona Halep (Rumänien/Nr. 3) nach einer starken Leistung mit 6:4, 6:2 und feierte am zweiten Spieltag der Roten Gruppe ihren zweiten Erfolg.

Am Sonntag war Kerber mit einem 7:6, 2:6, 6:3 gegen Dominika Cibulkova (Slowakei/Nr. 7) in das Saison-Abschlussturnier der besten acht Spielerinnen 2016 gestartet.

Sollte Cibulkova am Dienstagnachmittag ihre Partie gegen Madison Keys (USA/Nr. 6) gewinnen, wäre Kerber bereits vor dem abschließenden Spieltag am Donnerstag als Gruppensiegerin erstmals für das Halbfinale der inoffiziellen WM qualifiziert.

Die 28-jährige Kerber war bei ihren bisherigen drei Teilnahmen am Masters jeweils nach der Vorrunde ausgeschieden. Am Donnerstag bestreitet die zweimalige Grand-Slam-Siegerin ihr Match gegen Keys.

Die fünfmalige Titelträgerin Serena Williams (USA) ist wegen einer Schulterverletzung in Singapur nicht am Start.