WTA: Siegemund scheidet in Brisbane früh aus

erschienen am 02.01.2017



Tennisspielerin Laura Siegemund (Metzingen) ist beim WTA-Turnier im australischen Brisbane an ihrer Auftakthürde gescheitert. Die 28-Jährige musste sich in der ersten Runde der Chinesin Zhang Shuai mit 6:4, 6:7 (3:7), 3:6 geschlagen geben. Nach rund 2:45 Stunden verwandelte Zhang ihren ersten Matchball.

Zweite deutsche Starterin in Brisbane ist die Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel/Nr. 1). Die letztjährige Finalistin hat bei dem mit 890.000 Dollar dotierten Hartplatz-Turnier in der ersten Runde ein Freilos.