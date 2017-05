WTA-Turnier in Prag: Barthel als einzige Deutsche im Achtelfinale

erschienen am 02.05.2017



Tennisspielerin Mona Barthel (Neumünster) hat als einzige von vier deutschen Starterinnen die erste Runde des WTA-Turniers in Prag überstanden. Die 26-Jährige, die sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, gewann ihr Auftaktmatch gegen die an Nummer sechs gesetzte Chinesin Zhang Shuai deutlich mit 6:0, 6:3 und trifft nun auf Oceane Dodin aus Frankreich, die Annika Beck (Bonn) ausgeschaltet hatte.

Am Dienstagvormittag war Julia Görges aus Bad Oldesloe gegen die an Nummer drei gesetzte Lokalmatadorin Barbora Strycova ausgeschieden und hatte beim 4:6, 0:6 keine Chance. Bereits am Montag war Carina Witthöft (Hamburg) gescheitert.