WTA in Auckland: Serena Williams gibt Comeback - Beck und Barthel scheiden aus

erschienen am 03.01.2017



Tennis-Superstar Serena Williams hat beim WTA-Turnier in Auckland/Neuseeland nach viermonatiger Pause ein erfolgreiches Comeback gegeben. Die US-Amerikanerin, die im September die Spitzenposition in der Weltrangliste an Angelique Kerber verloren hatte, siegte nach einem holprigen Start gegen die Weltranglisten-69. Pauline Parmentier (Frankreich) 6:3, 6:4 und zog ins Achtelfinale ein.

Williams (35), die in den vergangenen Monaten durch eine Schulterverletzung zurückgeworfen wurde und sich in Auckland auf die Australian Open (ab 16. Januar) vorbereitet, sagte im Anschluss: "Ich habe das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg. Natürlich zählt jedes Match." In Melbourne strebt Williams ihren 23. Grand-Slam-Titel an.

Fed-Cup-Spielerin Annika Beck (Bonn) und Qualifikantin Mona Barthel (Neumünster) scheiterten derweil in Auckland bereits in Runde eins. Die 22-jährige Beck unterlag der Japanerin Naomi Osaka 2:6, 4:6. Die Weltranglisten-157. Mona Barthel musste sich der Kroatin Mirjana Lucic-Baroni 3:6, 6:3, 3:6 geschlagen geben. Die letzte deutsche Teilnehmerin Julia Görges (Bad Oldesloe) muss dagegen auf ihr Saisondebüt warten. Das Match gegen die an Position sechs gesetzte Russin Anastasia Pawljutschenkowa wurde nach einer stundenlangen Regenpause auf Mittwoch verschoben.