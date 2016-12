Warriors und Spurs siegen weiter - Chicago verliert ohne Zipser

erschienen am 16.12.2016



Die Golden State Warriors haben ihre Erfolgsserie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA fortgesetzt. Der diesjährige Finalist um den zweimaligen MVP Stephen Curry besiegte die New York Knicks souverän mit 103:90 und feierte den 23. Sieg im 27. Spiel.

Bester Werfer der Warriors war Klay Thompson mit 25 Zählern. Superstar Curry erzielte gerade einmal acht Punkte, es war seine schlechteste Wurfquote seit Februar 2014.

Die San Antonio Spurs bleiben den Warriors in der Western Conference mit 21 Siegen aber auf den Fersen. Die Texaner bewiesen mit dem 107:92 bei den Phoenix Suns ihre Auswärtsstärke und schraubten ihre Liga-Bestmarke in der laufenden NBA-Saison auf 14 Siege in der Fremde.

Weniger gut lief es für die Chicago Bulls mit Nationalspieler Paul Zipser. Die Bulls verloren gegen die Milwaukee Bucks 97:108 und kassierten ihre zwölfte Saisonpleite. Zipser kam nach seiner zwischenzeitlichen Degradierung ins Farmteam Windy City Bulls nicht zum Einsatz.