Warum es beim CFC jetzt läuft

Acht Tore in zwei Spielen, nur fünf Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz, nur noch drei auf den Relegationsrang - beim Chemnitzer FC schaut man wieder nach oben. Überraschend kommt der Aufwärtstrend nicht.

Von Thomas Scholze

erschienen am 27.10.2016



Chemnitz. Der Aufschwung hat Chemnitz erreicht. Dem ersten Auswärtssieg der Saison in Magdeburg soll am Samstag (14 Uhr) der fünfte Heimsieg folgen. Dazu kommt mit der U23 des SV Werder einer der Lieblingsgegner der Himmelblauen auf die Fischwiese. Bislang siebenmal kreuzten die Bremer in Chemnitz auf, ein einziges Pünktchen konnten sie dabei entführen. Dem CFC winkt mit dem dritten Dreier in Serie der direkte Kontakt zur Tabellenspitze. Der Holperstart ist fast vergessen, es läuft beim CFC. "Freie Presse" nennt die Gründe dafür.

1. Routine: Kombinationen, Zuspiele klappen, Training und gemeinsame Zeit auf dem Platz zahlen sich aus. Vor allem Dennis Mast und Dennis Grote haben sich deutlich gesteigert. Beide gehören nun zu den inzwischen sieben verschiedenen Chemnitzer Torschützen. Das trifft auch auf Julius Reinhardt zu, der allmählich in Tritt kommt. Philip Türpitz, Tim Danneberg, Björn Jopek, Jamil Dem, Stefano Cincotta - alle können unmittelbar für Torgefahr sorgen. Der Gegner muss auf viele aufpassen, kann sich nicht nur auf einen konzentrieren.

2. Anton Fink: Trotzdem hat der CFC genau den einen, der vielen anderen Vereinen fehlt. Auch in Magdeburg machte Fink zwei Buden, die Saisontreffer Nummer acht und neun für den Drittligarekordschützen. Was den 29-Jährigen ausmacht, hat der Sieg am Samstag exemplarisch gezeigt: Er ist technisch stark, vor allem aber im Kopf schneller als andere. So beim 1:0 im "zweiten Versuch, so bei der Reaktion nach dem "grottenschlecht getretenen" Elfmeter, den Fink im Nachsetzen an FCM-Keeper Jan Glinker vorbei in die Kiste spitzelte. Und Fink ist auch ein genialer Vorbereiter: Neben seinen Treffern hat er in dieser Saison vier Assists zu Buche stehen. In Magdeburg gab er Dennis Grote den Pass zu dessen Treffer - genau auf den Punkt, besser geht das nicht.

3. Daniel Frahn: Ist er auf dem Platz, hat der Gegner gleich doppelt Respekt. Wenn er dann auch noch trifft, ist der CFC eine Spitzenmannschaft. In Magdeburg war es wieder soweit. Nach dem verwandelten Elfmeter gegen Osnabrück folgte Frahns erstes Feldtor der Saison.

4. Konsequenter Angriffsfußball: Einsatzwillen und Laufbereitschaft hat der CFC (mit Ausnahme des Heimspiels gegen Lotte) in allen Partien gezeigt. Eine neue Qualität ist, dass die Himmelblauen nach einer Führung weiter das Tor des Gegners attackieren, sich nicht - wie in der Vergangenheit allzu oft geschehen - an den eigenen Strafraum zurückziehen und schauen, was der Kontrahent so draufhat. So kommen eben auch mal ein zweites oder drittes Tor zustande, es muss nicht bis zum Abpfiff gezittert werden.

5. Kevin Kunz und Kevin Conrad: Beide sind mit 24 bzw. 26 Jahren noch relativ jung, beide trotzdem schon absolute Führungsspieler. Vom Kapitän, der die aufgrund der Personalprobleme häufig veränderte Abwehr zusammenhält, darf man das erwarten. Vom Torwart inzwischen auch. Auf der Linie überzeugte Kevin Kunz im CFC-Trikot schon immer, inzwischen kommt hinzu: Er leistet sich so gut wie keine Patzer oder Aussetzer mehr. So einen Rückhalt braucht das Team.

6. Köhlers taktische Umstellungen: Der Trainer versetzte Alexander Bittroff von der rechten wieder auf die linke Abwehrseite, Dennis Grote rückte vor ins Mittelfeld, wo er sich sichtlich wohlfühlt. Bitt- roff und Grote harmonieren, setzen starke Offensivakzente. In Magdeburg holte Bittroff den Elfmeter zum 2:0 heraus, Grote traf zum 3:0.

6. Das Team als Einheit: Es hat eine Weile gebraucht, bis zusammenwächst, was zusammengehört. Alt oder neu - es spielt keine Rolle mehr, der CFC hat eine Mannschaft. Der Trainer lässt keinen links liegen, bis auf den noch in der Reha schwitzenden Tom Scheffel hat Sven Köhler allen 21 Feldspielern Einsatzzeit in der 3. Liga gewährt. Youngsters wie Tom Baumgart, Danny Breitfelder und auch Mario Rodriguez können bzw. müssen sich mit starken Auftritten in der Future League (oder anderen Testspielen) empfehlen. Wie am Mittwoch beim 4:0-Sieg in Liberec. Da traf Rodriguez, zudem Florian Hansch und die U19-Talente Björn Trinks und Tim Campulka.

7. Nervenstärke: Die Truppe spielt befreit auf, hat keine Angst vor Rückschlägen und Fehlern. Die passieren bei risikoreichem Fußball zwangsläufig, sind zu reduzieren, aber nicht zu vermeiden. Entscheidend ist, dass man aus Fehlern (zum Beispiel Emanuel Mbende aus seinen Patzern beim Stellungsspiel gegen den Magdeburger Stürmer Christian Beck) lernt. Und dass die Kollegen einen nach Fehlern aufbauen, anstatt noch weiter runterzuziehen. Das funktioniert beim CFC. Dann sind Gegentreffer keine Katastrophe mehr, nach denen die Mannschaft komplett ins Trudeln gerät, sondern Ansporn, zurückzuschlagen - siehe die Treffer zum 1:3 der Mainzer wie zum 1:3 der Magdeburger, denen jeweils relativ rasch das spielentscheidende Tor folgte. Mit Erfolgen wächst das Selbstvertrauen, Siege fallen leichter.

8. Statistik als Mutmacher: Geschenkt bekommt man Erfolge trotzdem nicht. Auch nicht vom Kellerkind aus Bremen. Ein Lieblingsgegner des CFC - ein Lieblingsgegner von Anton Fink. Fünfmal in seiner Karriere trat er gegen Werders Zweite an, sechs eigene Tore konnte er dabei bejubeln. Ein Lieblingsgegner auch von Routinier Fabian Stenzel: Elfmal war er gegen die Bremer Jungs gefordert, nur einmal verließ er als Verlierer, dafür achtmal - damit öfter als gegen jeden anderen Kontrahenten - als Sieger den Platz. Statistik, die Spaß macht. Und die am Samstagnachmittag - vorausgesetzt, der CFC behält die Konzentration - vielleicht sogar noch besser klingt.

Voraussichtliche CFC-Aufstellung: Kunz - Stenzel, Mbende (Dem), Conrad, Bittroff - Danneberg, Jopek - Mast, Fink, Grote - Frahn.