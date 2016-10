Wasserball-Bundesliga: Chemnitz trennt sich von Trainer Schulz

erschienen am 27.10.2016



Chemnitz. Der Damen-Wasserball-Bundesligist SC Chemnitz (SCC) hat sich überraschend von seinem Trainer Sven Schulz getrennt. Wie der Verein mitteilte, sei das Ganze einvernehmlich geschehen. "Sven Schulz ist auf uns zugekommen und hat uns mitgeteilt, dass er Chemnitz verlassen will, weil er ein anderes Angebot erhielt", berichtete Thomas Ebell, Vizepräsident Wasserball beim SCC. Als Interimstrainer übernimmt Pavle Japaridze, ehemaliger Wasserballprofi in Hannover, das Team der "Black Pearls". Der aus Georgien stammende Coach ist bereits ein Jahr in Chemnitz und für den Nachwuchs verantwortlich. Er besitzt die A-Lizenz. Die Chemnitzerinnen hatten sich unter Schulz, der seit 2014 Trainer war, erfolgreich entwickelt. So wurden sie in der vergangenen Saison Vizemeister sowie Dritte im Pokal und feierten damit die bisher größten Erfolge in ihrer Vereinsgeschichte. (bew)