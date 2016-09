Wasserball-Torwartlegende Hoffmeister gestorben

erschienen am 27.09.2016



Die deutsche Torwartlegende Hans Hoffmeister ist am Montag im Alter von 80 Jahren gestorben. Dies teilte die deutsche Wasserball-Liga am Dienstag auf ihrer Homepage mit. Hoffmeister hatte dreimal an Olympischen Spielen teilgenommen (1960, 1968 und 1972) und galt als einer der herausragenden TorhĂŒter seiner Generation. FĂŒr Deutschland spielte er zwischen 1958 und 1972 129-mal. Mit Rote Erde Hamm wurde der gebĂŒrtige Chemnitzer achtmal deutscher Meister.

Hoffmeister blieb seiner Sportart nach der aktiven Karriere noch lange als Trainer verbunden: ZunÀchst im westfÀlischen Hamm, spÀter dann am Niederrhein beim SV Bayer 08 Uerdingen.