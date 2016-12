Wasserballer haben so starkes Team wie noch nie

Fünf Spiele, fünf Siege - der SVV Plauen dominiert bisher die B-Gruppe der 1. Bundesliga. Nur im Pokalwettbewerb fehlt den Vogtländern das Glück.

Von Anika Heber

erschienen am 15.12.2016



Plauen. Als Belohnung für Mannschaft und Fans sieht Istvan Kelemen das Heimspiel von Wasserball-Bundesligist SVV Plauen morgen Nachmittag. Die Vogtländer treffen dann im Viertelfinale des Deutschen Pokalwettbewerbs auf Rekordmeister Berlin-Spandau. Und auch wenn sein Team krasser Außenseiter ist, ärgern will sich der Trainer über die Auslosung nicht. "Natürlich hätten wir mit etwas Glück einen machbaren Gegner bekommen können und die Chance aufs Halbfinale gehabt. Jetzt wollen wir einfach Spaß haben, und vielleicht gelingt uns die eine oder andere schöne Aktion", sagt Kelemen.

Der Ungar hat im Sommer das Traineramt von Jörg Neubauer übernommen, der die Vogtländer in den vergangenen Jahren bis in die deutsche Spitze führte und seinem Nachfolger als Teammanager zur Seite steht. Mit dem Wechsel am Beckenrand hat sich auch die Spielweise bei den Plauenern ein wenig verändert. Zwar legt Kelemen wie sein Vorgänger großen Wert auf die Verteidigungsarbeit. Fast noch wichtiger ist ihm aber die konditionelle Stärke seiner Mannschaft. Selbst nach dem Punktspielstart Ende Oktober standen beim Training Ausdauereinheiten im Fokus, erst jetzt rückt vermehrt die taktische Arbeit in den Vordergrund.

Bisher zahlt sich das Konzept des Ungarn aus. Die Partien in Krefeld und bei Duisburg 98 - vor der Saison als Mitkonkurrenten um Platz 1 in der B-Gruppe der Bundesliga gehandelt - drehten die Plauener jeweils in der zweiten Spielhälfte zu ihren Gunsten. Auch in den drei weiteren Punktspielen ließ der SVV wenig anbrennen und führt mit fünf Siegen aus fünf Partien souverän die Tabelle an. Richtungsweisend auf dem Weg zum Staffelsieg dürfte die Partie am 14. Januar gegen den SC Wedding werden. Die Berliner sind ebenfalls noch ungeschlagen in der Liga, in der 2. Runde des Pokalwettbewerbs hatten sich die Vogtländer im November 10:7 durchsetzen können. "Ein so starkes Team wie derzeit hatten wir in Plauen noch nicht", sagte Teammanager Jörg Neubauer damals.

Trotz der Erfolge üben sich die Verantwortlichen in Bescheidenheit. Das vor der Saison ausgegebene Ziel Wiederaufstieg in die A-Gruppe will derzeit niemand thematisieren. "Darüber machen wir uns keine Gedanken. Wir denken von Spiel zu Spiel, in der Hauptrunde stehen noch neun Partien auf dem Programm", sagt Istvan Kelemen. Wie der SVV in der B-Gruppe abschneidet, hat allerdings kaum Auswirkungen auf einen möglichen Aufstieg. Je nach Tabellenplatz treffen die Vogtländer in den Playoffs auf den Fünft- bis Achtplatzierten der A-Gruppe. Die Duelle werden im Vergleich zu den Vorjahren statt über maximal fünf Partien nur im Modus Best-of-Three ausgetragen.